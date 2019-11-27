Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за подготовку теракта

Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов принял решение утвердить обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта на территории республики. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

«Обвиняемый, являясь последователем радикального религиозного экстремизма, в сговоре с лицом, принимающим участие в террористической деятельности на территории иностранного государства, планировал совершение террористического акта в Нальчике», — указано в тексте.

Отмечается, что обвиняемый намеревался устроить теракт во время праздничного мероприятия.

Также уточняется, что он самостоятельно изготовил взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

10 октября двое планировавших теракт в Южно-Сахалинске сторонников террористической организации «Исламское государство»* были приговорены к 11 годам колонии строгого режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.