Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за подготовку теракта

Короткая ссылка
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов принял решение утвердить обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта на территории республики. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.
Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за подготовку теракта
  • РИА Новости

«Обвиняемый, являясь последователем радикального религиозного экстремизма, в сговоре с лицом, принимающим участие в террористической деятельности на территории иностранного государства, планировал совершение террористического акта в Нальчике», — указано в тексте.

Отмечается, что обвиняемый намеревался устроить теракт во время праздничного мероприятия.

Также уточняется, что он самостоятельно изготовил взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

10 октября двое планировавших теракт в Южно-Сахалинске сторонников террористической организации «Исламское государство»* были приговорены к 11 годам колонии строгого режима.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить