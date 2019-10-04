Готовивших теракты на Сахалине сторонников ИГ приговорили к колонии

Планировавшие теракт в Южно-Сахалинске двое сторонников террористической организации «Исламское государство»* были приговорены к 11 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Сахалинской области.

«Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении двоих сторонников... организации «Исламское государство», планировавших совершение резонансного террористического акта в Южно-Сахалинске на объекте массового пребывания людей», — указали в ведомстве.

Отмечается, что к тюремному сроку был приговорён 27-летний иностранный гражданин и 22-летний гражданин России. По имеющейся информации, иностранец для совершения теракта изготовил самодельное взрывное устройство.

Противоправная деятельность преступников была своевременно пресечена УФСБ по Сахалинской области в апреле 2017 года.

18 сентября в Дагестане был задержан сторонник ИГ, который занимался подготовкой теракта на территории республики.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.