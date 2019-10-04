Готовивших теракты на Сахалине сторонников ИГ приговорили к колонии

Короткая ссылка
Планировавшие теракт в Южно-Сахалинске двое сторонников террористической организации «Исламское государство»* были приговорены к 11 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Сахалинской области.

«Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении двоих сторонников... организации «Исламское государство», планировавших совершение резонансного террористического акта в Южно-Сахалинске на объекте массового пребывания людей», — указали в ведомстве.

Отмечается, что к тюремному сроку был приговорён 27-летний иностранный гражданин и 22-летний гражданин России. По имеющейся информации, иностранец для совершения теракта изготовил самодельное взрывное устройство.

Противоправная деятельность преступников была своевременно пресечена УФСБ по Сахалинской области в апреле 2017 года.

18 сентября в Дагестане был задержан сторонник ИГ, который занимался подготовкой теракта на территории республики.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить