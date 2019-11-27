Путин поручил представить к правительственным наградам строителей М11

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о представлении к правительственным наградам строителей скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.
Путин поручил представить к правительственным наградам строителей М11
  • РИА Новости

«Прошу министерство и руководителей регионов сделать предложения и представить людей к правительственным наградам», — сказал он на совещании о влиянии проекта на социально-экономическое развитие субъектов.

Глава государства поблагодарил всех за проделанную работу.

По его словам, будущие планы будут формироваться с учётом обозначенных на встрече предложений. На ней, в частности, обсуждалось сооружение нового терминала аэропорта Пулково и необходимость обновления его дорожной инфраструктуры.

27 ноября Путин принял участие в открытии автомагистрали. Её протяжённость составляет 669 км, проезд будет стоить от 1,3 до 2 тыс. рублей.

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