Роскомнадзор заявил об активизации мошенников перед «чёрной пятницей»

Роскомнадзор предупредил россиян об активизации интернет-мошенников в преддверии «чёрной пятницы».

«В преддверии международных акций «чёрная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что собранную информацию мошенники могут использовать в качестве «спамерских» баз данных, а также для кражи данных банковских карт.

В связи с этим ведомство призвало россиян проверять оригинальность домена интернет-магазина, наличие SSL- сертификата, пользовательского соглашения, политики конфиденциальности, контактов, а также различать структуры страниц с оригинальным сайтом и подозрительные платёжные формы.

Ранее опрос Hi-Tech Mail.ru показал, что каждый пятый россиянин проявляет интерес к «чёрной пятнице».

Уточнялось, что 84% интересующихся акцией намерены приобрести какой-нибудь товар во время неё.

Как информировал Nation News, специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников.