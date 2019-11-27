Опрос показал уровень интереса россиян к акции «чёрная пятница»
- РИА Новости
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«Исследование показало, что каждый пятый опрошенный интересуется «чёрной пятницей» — таких оказалось 22%», — указано в тексте.
Уточняется, что 84% интересующихся акцией намерены приобрести какой-нибудь товар во время неё.
Респонденты также назвали наиболее привлекательные категории товаров, в число которых вошли электроника (79%), бытовая техника (36%), одежда (32%) и обувь (24%).
Ранее стало известно, что законопроект, устанавливающий требования к проведению распродаж, внесён в Государственную думу.
26 ноября Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников.