Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «чёрной пятницей»

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Специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников, сообщает Nation News.
Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «чёрной пятницей»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также посоветовали запросить сведения о подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя.

Специалисты рекомендуют перед покупкой проверить цену на товар со скидкой у других продавцов.

Также ведомство предупреждает о фишинговых сайтах и ресурсах, основная цель которых — сбор персональных данных клиента, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Кроме того, по мнению экспертов, следует обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты: большую скидку могут сделать за счёт дорогой доставки.

В свою очередь ФАН сообщило, что эксперты рекомендовали проверить цену товара до акции: если перед «чёрной пятницей» товар неожиданно подорожал, а со скидкой стал стоить как прежде, привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне потратили 17,2 млрд рублей за два дня распродаж на AliExpress. В пиковые часы оборот составлял более 1 млрд рублей в час. По данным сервиса «Яндекс.Касса», средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках достигал 1349 рублей.

Член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев прокомментировал траты россиян.

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