Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «чёрной пятницей»

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников, сообщает Nation News.

«Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также посоветовали запросить сведения о подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя.

Специалисты рекомендуют перед покупкой проверить цену на товар со скидкой у других продавцов.

Также ведомство предупреждает о фишинговых сайтах и ресурсах, основная цель которых — сбор персональных данных клиента, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Кроме того, по мнению экспертов, следует обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты: большую скидку могут сделать за счёт дорогой доставки.

В свою очередь ФАН сообщило, что эксперты рекомендовали проверить цену товара до акции: если перед «чёрной пятницей» товар неожиданно подорожал, а со скидкой стал стоить как прежде, привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

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