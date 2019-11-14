Эксперт прокомментировал траты россиян на распродаже AliExpress

Член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с ФАН прокомментировал траты россиян на распродаже AliExpress.

«AliExpress для россиян — это такое место, где можно покупать недорого вещи, изготовленные в Китае. Китай, в свою очередь, является сейчас мировой мастерской, и сложно сказать, что изготовлено не в нём», — заявил он.

По его словам, покупатели стали очень внимательно относиться к своим затратам и не готовы переплачивать в обычном магазине за товары, представленные на AliExpress.

Как отметил Григорьев, скидки — двигатель торговли.

«Таким образом, интернет-торговля вошла в наш обиход и стала простейшим делом. Говорить о сенсации в этом плане мы могли бы 10 лет назад», — заключил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне потратили 17,2 млрд рублей за два дня распродаж на AliExpress.