Россияне потратили 17,2 млрд рублей за два дня распродаж на AliExpress
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- РИА Новости
«За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей», — заявили в компании.
В пиковые часы оборот составлял более миллиарда рублей в час.
По данным сервиса «Яндекс.Касса», средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках достигал 1349 рублей.
Ранее сообщалось, что Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по созданию совместного бизнеса.