Россияне потратили 17,2 млрд рублей за два дня распродаж на AliExpress

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Стали известны данные по распродажам в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которые проходили 11 и 12 ноября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AliExpress Russia.
Россияне потратили 17,2 млрд рублей за два дня распродаж на AliExpress
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей», — заявили в компании.

В пиковые часы оборот составлял более миллиарда рублей в час.

По данным сервиса «Яндекс.Касса», средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках достигал 1349 рублей.

Ранее сообщалось, что Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по созданию совместного бизнеса.

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