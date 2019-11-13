Россияне потратили 17,2 млрд рублей за два дня распродаж на AliExpress

Стали известны данные по распродажам в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которые проходили 11 и 12 ноября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AliExpress Russia.

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РИА Новости

«За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей», — заявили в компании. В пиковые часы оборот составлял более миллиарда рублей в час. По данным сервиса «Яндекс.Касса», средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках достигал 1349 рублей. Ранее сообщалось, что Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по созданию совместного бизнеса.