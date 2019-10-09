Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по созданию совместного бизнеса
- РИА Новости
Отмечается, что контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия владеют российские компании.
Председателем совета директоров станет гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, а двумя генеральными содиректорами — его первый заместитель Дмитрий Сергеев и глава AliExpress Россия Лю Вэй.
Как указывается, в рамках партнёрства AliExpress Россия и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает обмен трафиком и продуктовые инициативы.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассчитывает, что инвестиция принесёт выгоду и производителям, и потребителям, а также трансформирует российский рынок электронной коммерции.
По его словам, уже сейчас партнёрство обеспечивает доступ к сервисам более чем половине населения России, а национальные поставщики получили возможность выхода на 1,5 млрд пользователей в Китае и других странах.
Ранее основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост руководителя компании.