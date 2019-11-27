В Госдуму внесён проект о требованиях к проведению распродаж

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Законопроект, устанавливающий требования к проведению распродаж, внесён в Государственную думу. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту, хозяйствующий субъект в наглядной и доступной форме должен доводить до потребителей информацию о точных сроках и причине проведения распродажи, исходной цене товара, размере предоставляемой скидки.

Как отмечается в пояснительной записке, исходная цена на товар не может превышать среднюю за шесть месяцев, предшествующих дате начала распродажи.

Размер скидки должен быть представлен в виде фиксированной суммы и процента, на которые снижается стоимость, следует из документа.

Автор инициативы — депутат от фракции КПРФ Олег Лебедев. По его словам, принятие соответствующего закона даст потребителям «возможность принимать взвешенные и информированные» решения о покупке товаров во время распродаж.

Ранее Nation News передавало, что специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников.

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