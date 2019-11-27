В Госдуму внесён проект о требованиях к проведению распродаж
Согласно проекту, хозяйствующий субъект в наглядной и доступной форме должен доводить до потребителей информацию о точных сроках и причине проведения распродажи, исходной цене товара, размере предоставляемой скидки.
Как отмечается в пояснительной записке, исходная цена на товар не может превышать среднюю за шесть месяцев, предшествующих дате начала распродажи.
Размер скидки должен быть представлен в виде фиксированной суммы и процента, на которые снижается стоимость, следует из документа.
Автор инициативы — депутат от фракции КПРФ Олег Лебедев. По его словам, принятие соответствующего закона даст потребителям «возможность принимать взвешенные и информированные» решения о покупке товаров во время распродаж.
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