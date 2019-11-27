В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами. Об этом информирует пресс-служба министерства.
В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами
  • РИА Новости

«В связи с информацией, появившейся в социальных сетях, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также ведомству поручено подготовить подробный доклад с конкретными предложениями по улучшению ситуации.

В сообщении говорится, что главный внештатный специалист Минздрава займётся проработкой необходимости корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза.

Ранее во ФГУП «Московский эндокринный завод» заявили, что в Россию ввезены более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей.

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