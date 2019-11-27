Пассажиры рассказали Воробьёву и Собянину о своих впечатлениях от поездок на МЦД

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по одному из маршрутов МЦД и побеседовали с пассажирами, сообщает телеканал «360».
Пассажиры рассказали Воробьёву и Собянину о своих впечатлениях от поездок на МЦД
  • РИА Новости

Воробьёв поблагодарил их за отзывы о новом виде транспорта и предложения по развитию наземного метро. Воробьёв также пообещал продолжить благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий, в том числе рассмотреть вопрос о расширении парковок и тротуаров.

Ранее Собянин заявил, что проезд на электричках Московских центральных диаметров (МЦД) на две недели стал бесплатным.

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.

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