Пассажиры рассказали Воробьёву и Собянину о своих впечатлениях от поездок на МЦД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по одному из маршрутов МЦД и побеседовали с пассажирами, сообщает телеканал «360».

Воробьёв поблагодарил их за отзывы о новом виде транспорта и предложения по развитию наземного метро. Воробьёв также пообещал продолжить благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий, в том числе рассмотреть вопрос о расширении парковок и тротуаров.

Ранее Собянин заявил, что проезд на электричках Московских центральных диаметров (МЦД) на две недели стал бесплатным.

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.