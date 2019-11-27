Пассажиры рассказали Воробьёву и Собянину о своих впечатлениях от поездок на МЦД
- РИА Новости
Воробьёв поблагодарил их за отзывы о новом виде транспорта и предложения по развитию наземного метро. Воробьёв также пообещал продолжить благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий, в том числе рассмотреть вопрос о расширении парковок и тротуаров.
Ранее Собянин заявил, что проезд на электричках Московских центральных диаметров (МЦД) на две недели стал бесплатным.
21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.