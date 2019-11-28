В Роскачестве рассказали о критериях выбора хурмы зимой
- Pixabay
Специалисты отметили, что хурму в России доставляют преимущественно из Азербайджана и Узбекистана. Ягоды привозят сравнительно быстро, поэтому они не требуют дополнительной химической обработки.
По словам экспертов, плоды хурмы имеют множество видов, но в основном их делят на невяжущие и вяжущие — в зависимости от содержания органических соединений танинов. Невяжущая хурма чаще всего имеет круглую и более уплощённую форму. Она отличается жёсткостью и хрусткостью. Вяжущие виды хурмы имеют коническую форму и более мягкую структуру.
Эксперты пояснили, что вяжущую хурму можно сделать мягче, если дать ей дозреть в пакете при комнатной температуре в течение нескольких дней.
Для очистки хурмы достаточно помывки в тёплой воде. При употреблении ягод важно следить, чтобы их кожица была неповреждённой, поскольку из-за деформаций в хурму могут попасть вредные микроорганизмы.
Ранее Nation News сообщал, что эксперты Роскачества дали рекомендации, как определить качество вина в домашних условиях.