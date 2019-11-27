Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы арестовал ещё двух человек, обвиняемых в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии
  • globallookpress.com

Отмечается, что арестованы Костоев Гелани Михайлович и Ахмед Арапиев.

Они обвиняются по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Уточняется, что судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2020 года.

18 ноября Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

2 ноября Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в результате нападения на западе Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить