Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал ещё двух человек, обвиняемых в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.

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Отмечается, что арестованы Костоев Гелани Михайлович и Ахмед Арапиев. Они обвиняются по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Уточняется, что судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2020 года. 18 ноября Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. 2 ноября Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в результате нападения на западе Москвы.