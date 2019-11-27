Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии
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Отмечается, что арестованы Костоев Гелани Михайлович и Ахмед Арапиев.
Они обвиняются по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Уточняется, что судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2020 года.
18 ноября Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
2 ноября Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в результате нападения на западе Москвы.