Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000
«Во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000», — цитирует РИА Новости Злобина.
Он уточнил, что винтовка очень понравилась филиппинскому лидеру.
Также отмечается, что Т-5000 была лично опробована филиппинским министром обороны.
Ранее Владимир Злобин сообщил, что российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
28 марта представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа Росгвардии заявил, что бойцам спецподразделений ведомства начали выдавать российские снайперские винтовки «Точность», они же Т-5000.