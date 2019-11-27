Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000

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Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000

«Во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000», — цитирует РИА Новости Злобина.

Он уточнил, что винтовка очень понравилась филиппинскому лидеру.

Также отмечается, что Т-5000 была лично опробована филиппинским министром обороны.

Ранее Владимир Злобин сообщил, что российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.

28 марта представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа Росгвардии заявил, что бойцам спецподразделений ведомства начали выдавать российские снайперские винтовки «Точность», они же Т-5000.

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