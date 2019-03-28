Спецназу Росгвардии начали выдавать снайперские винтовки «Точность»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что новейшее вооружение будет использоваться в антитеррористических операциях.
По словам собеседника агентства, снайперские винтовки ORSIS Т-5000, они же снайперские комплексы «Точность», поступили к ним совсем недавно.
«В сравнении с другими образцами вооружения это лучшие винтовки из тех, что у нас были», — сказал он.
Вместе с этим представитель ведомства добавил, что сравниться с новым оружием может только TRG — снайперская винтовка финского производства.
В феврале российский концерн «Калашников» обнародовал характеристики нового российского малогабаритного автомата АМ-17.