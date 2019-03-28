Спецназу Росгвардии начали выдавать снайперские винтовки «Точность»

Представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа Росгвардии заявил, что бойцам спецподразделений ведомства начали выдавать российские снайперские винтовки «Точность».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новейшее вооружение будет использоваться в антитеррористических операциях.

По словам собеседника агентства, снайперские винтовки ORSIS Т-5000, они же снайперские комплексы «Точность», поступили к ним совсем недавно.

«В сравнении с другими образцами вооружения это лучшие винтовки из тех, что у нас были», — сказал он.

Вместе с этим представитель ведомства добавил, что сравниться с новым оружием может только TRG — снайперская винтовка финского производства.

В феврале российский концерн «Калашников» обнародовал характеристики нового российского малогабаритного автомата АМ-17.