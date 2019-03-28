Спецназу Росгвардии начали выдавать снайперские винтовки «Точность»

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Представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа Росгвардии заявил, что бойцам спецподразделений ведомства начали выдавать российские снайперские винтовки «Точность».
Спецназу Росгвардии начали выдавать снайперские винтовки «Точность»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новейшее вооружение будет использоваться в антитеррористических операциях.

По словам собеседника агентства, снайперские винтовки ORSIS Т-5000, они же снайперские комплексы «Точность», поступили к ним совсем недавно.

«В сравнении с другими образцами вооружения это лучшие винтовки из тех, что у нас были», — сказал он.

Вместе с этим представитель ведомства добавил, что сравниться с новым оружием может только TRG — снайперская винтовка финского производства.

В феврале российский концерн «Калашников» обнародовал характеристики нового российского малогабаритного автомата АМ-17.

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