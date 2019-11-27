Дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000 увеличена до 2 км

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000, об этом заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин.

«Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра — 1500 метров, то здесь мы уже выходим за 2 км. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT», — сказал он.

Серийное производство новой модификации винтовки планируется начать в 2020 году, предзаказы на это оружие компания уже получила от разных стран, добавил Злобин.

В марте представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа Росгвардии заявил, что бойцам спецподразделений ведомства начали выдавать ORSIS Т-5000, они же снайперские комплексы «Точность».

В феврале российский концерн «Калашников» обнародовал характеристики нового российского малогабаритного автомата АМ-17.