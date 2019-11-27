В Приморье заведено дело после видео с мальчиком на козырьке школы

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Против директора школы в Уссурийске заведено административное дело после того, как ребёнок счищал снег на козырьке здания учреждения.

Как рассказала РИА Новости представитель надзорного ведомства Виолетта Дорожкина, возбуждено дело по статье «нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

«По результатам проверки Уссурийским городским прокурором в адрес главы Уссурийского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений», — отметила она.

По данным агентства, в сети появилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с покатого козырька здания, а из окна его придерживает взрослый.

Ранее kp.ru сообщало, что в Свердловской области проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы пешком по трассе.

Также в московской школе ученица получила перелом из-за инцидента, в ходе которого она провалилась через стеклянный витражный пол.

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