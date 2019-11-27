В Приморье заведено дело после видео с мальчиком на козырьке школы
Как рассказала РИА Новости представитель надзорного ведомства Виолетта Дорожкина, возбуждено дело по статье «нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».
«По результатам проверки Уссурийским городским прокурором в адрес главы Уссурийского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений», — отметила она.
По данным агентства, в сети появилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с покатого козырька здания, а из окна его придерживает взрослый.
Ранее kp.ru сообщало, что в Свердловской области проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы пешком по трассе.
Также в московской школе ученица получила перелом из-за инцидента, в ходе которого она провалилась через стеклянный витражный пол.