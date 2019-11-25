В Москве школьница пострадала при обрушении стеклянного пола

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В московской школе №491 ученица получила перелом из-за инцидента, в ходе которого она провалилась через стеклянный витражный пол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы Александра Баданова.
В Москве школьница пострадала при обрушении стеклянного пола
  • РИА Новости

По его словам, инцидент произошёл в понедельник, 25 ноября.

Баданов сообщил, что во время урока физкультуры учащаяся четвёртого класса решила спрятаться в смежном помещении.

«Девочка забралась на метровое металлическое ограждение и спрыгнула с него на витражное стекло. В результате оно разбилось, и школьница упала на этаж ниже», — заявил директор образовательного учреждения. 

Школьница госпитализирована, угрозы её здоровью нет. Администрация школы находится на связи с родными пострадавшей.

В октябре в одной из школ Войковского района ученик выстрелил из травматического пистолета. Никто не пострадал.

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