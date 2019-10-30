В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия

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Ученик одной из школ Войковского района Москвы пронёс в здание учебного заведения травматическое оружие и выстрелил из него, в результате инцидента никто не пострадал.
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
  • РИА Новости

«Один из учеников принёс с собой травматическое оружие и произвёл выстрел внутри здания», — цитирует РИА Новости заявление столичного главка МВД России.

Отмечается, что травматический пистолет, из которого был произведён выстрел, принадлежал отцу школьника.

Также сообщается, что полицейские изъяли оружие, в отношении владельца пистолета составлены материалы по факту административного правонарушения.

13 мая сотрудники МВД Татарстана задержали ученика десятого класса гимназии №7 в Казани, который пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом.

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