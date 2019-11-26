В Ростовской области заявили о росте средней зарплаты на 8% за девять месяцев
- РИА Новости
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос более чем на 8%.
В целом по России рост зарплаты оценивается в 7,2%, по Южному федеральному округу — в 7,1%.
Среднесписочная численность работников на крупных, средних и малых предприятиях и в организациях превысила 1,05 млн.
Ранее «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат сообщал, что в Калининградской области рассказали об уровне заработных плат врачей и педагогов.