В Ростовской области заявили о росте средней зарплаты на 8% за девять месяцев

За январь — сентябрь 2019 года размер средней зарплаты в Ростовской области составил 32,5 тыс. рублей, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос более чем на 8%.

В целом по России рост зарплаты оценивается в 7,2%, по Южному федеральному округу — в 7,1%.

Среднесписочная численность работников на крупных, средних и малых предприятиях и в организациях превысила 1,05 млн.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат сообщал, что в Калининградской области рассказали об уровне заработных плат врачей и педагогов.