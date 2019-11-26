В Ростовской области заявили о росте средней зарплаты на 8% за девять месяцев

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За январь — сентябрь 2019 года размер средней зарплаты в Ростовской области составил 32,5 тыс. рублей, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовстат.
В Ростовской области заявили о росте средней зарплаты на 8% за девять месяцев
  • РИА Новости

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос более чем на 8%.

В целом по России рост зарплаты оценивается в 7,2%, по Южному федеральному округу — в 7,1%.

Среднесписочная численность работников на крупных, средних и малых предприятиях и в организациях превысила 1,05 млн.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат сообщал, что в Калининградской области рассказали об уровне заработных плат врачей и педагогов.

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