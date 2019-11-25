В Калининградской области рассказали об уровне зарплат врачей и педагогов

В Калининградской области рассказали об уровне заработных плат врачей и педагогов, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

В октябре 2019 года средняя зарплата сотрудников общеобразовательных учреждений составила 31 817 рублей (против 30 983 рублей годом ранее).

Врачи получили в среднем 64 088 рублей, что на 1 472 рубля больше, чем в среднем за прошлый год. Средняя зарплата среднего звена в сфере здравоохранения достигала 36 951 рубля, младшего медперсонала — 31 315.

Ранее телеканал «360» сообщал, что размер средней зарплаты в Московской области в первом полугодии 2019 года вырос на 7,3%.