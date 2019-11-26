В Свердловской области проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы пешком по трассе

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Следователи проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы в Горном Щите пешком по обочине трассы, передаёт kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.
В Свердловской области проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы пешком по трассе
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Как утверждается, школьники вынуждены проходить несколько километров по небезопасной проезжей части.

По данным ведомства, родители обращались с просьбой об организации проезда детей на автобусе до учебного заведения, тем более что такая практика существует в соседних населённых пунктах.

«Однако это нельзя осуществить в связи с отсутствием дороги нормального качества, и строить её муниципальные власти отказываются, обосновывая это тем, что по документам земли посёлка имеют категорию сельхозназначения», — говорится на сайте управления.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по приобретению школьных автобусов.

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