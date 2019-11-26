В Свердловской области проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы пешком по трассе

Следователи проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы в Горном Щите пешком по обочине трассы, передаёт kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.

Как утверждается, школьники вынуждены проходить несколько километров по небезопасной проезжей части.

По данным ведомства, родители обращались с просьбой об организации проезда детей на автобусе до учебного заведения, тем более что такая практика существует в соседних населённых пунктах.

«Однако это нельзя осуществить в связи с отсутствием дороги нормального качества, и строить её муниципальные власти отказываются, обосновывая это тем, что по документам земли посёлка имеют категорию сельхозназначения», — говорится на сайте управления.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по приобретению школьных автобусов.