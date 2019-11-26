Эксперт оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи.

«Мир вокруг нас меняется столь стремительно, что многие не успевают следить за появлением новых технологий и прорывными открытиями. И здесь возникает не просто ощущение, а уверенность, что нынешняя молодёжь куда больше нуждается в помощи с выбором профессии, чем их предшественники конца XX века», — заявил он.

По его словам, поколение next учится по-новому, мыслит иначе, и молодым людям нужно помогать ориентироваться в непростых современных реалиях, чтобы те заняли своё место в обществе и на рынке труда.

Как отметил Межевич, любые инициативы в сфере профориентации можно только приветствовать.

«Рынок труда в современном мире можно сравнить с живым организмом — в нём всё меняется под влиянием ряда факторов: новых технологий, образования, квалификаций», — полагает эксперт.

Ранее лидер России Владимир Путин заявил, что современной молодёжи важно правильно выбрать профессию для реализации своих способностей в высокотехнологичном мире.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила тенденцию к сокращению рабочего времени.