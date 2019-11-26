Определены лучшие по уровню жизни города в России

Финансовый университет при правительстве России на основе опроса жителей составил рейтинг лучших российских городов по уровню жизни с точки зрения работы коммунальных служб, общественного транспорта, развития инфраструктуры, благоустройства и качества медицинских услуг.

По результатам исследования, проводившегося в 78 городах с населением свыше 250 тыс. человек, лидером признана Казань.

«Казань — чемпион России по качеству жизни. Высоким качеством жизни также отличаются Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово», — цитирует авторов исследования ТАСС.

Последние два места в рейтинге по качеству жизни заняли Махачкала и Улан-Удэ.

Ранее kp.ru передавал, что Тюмень, Великий Устюг и Петербург стали лидерами среди городов, в которые россияне чаще всего приезжают отдыхать с детьми на новогодние каникулы.