Определены лучшие по уровню жизни города в России
- РИА Новости
По результатам исследования, проводившегося в 78 городах с населением свыше 250 тыс. человек, лидером признана Казань.
«Казань — чемпион России по качеству жизни. Высоким качеством жизни также отличаются Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово», — цитирует авторов исследования ТАСС.
Последние два места в рейтинге по качеству жизни заняли Махачкала и Улан-Удэ.
Ранее kp.ru передавал, что Тюмень, Великий Устюг и Петербург стали лидерами среди городов, в которые россияне чаще всего приезжают отдыхать с детьми на новогодние каникулы.