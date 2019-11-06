Ижевск победил в конкурсе «Здоровые города России»

Ижевск стал победителем федерального конкурса «Здоровые города России», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу города.

Ижевск / © Wikimedia commons

Ижевский проект «Вместе за здоровьем» выиграл в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения». Целью конкурса является поиск лучших практик реализации проектов в области здорового питания, борьбы с зависимостями, активного долголетия, укрепления здоровья. Ранее НСН сообщала, что участники медицинского форума «Развитие здравоохранения в России» обсудили вклад фармацевтической отрасли в активное долголетие россиян.