Ижевск победил в конкурсе «Здоровые города России»

Короткая ссылка
Ижевск стал победителем федерального конкурса «Здоровые города России», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу города.
Ижевск победил в конкурсе «Здоровые города России»
  • Ижевск / © Wikimedia commons

Ижевский проект «Вместе за здоровьем» выиграл в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения».

Целью конкурса является поиск лучших практик реализации проектов в области здорового питания, борьбы с зависимостями, активного долголетия, укрепления здоровья.

Ранее НСН сообщала, что участники медицинского форума «Развитие здравоохранения в России» обсудили вклад фармацевтической отрасли в активное долголетие россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить