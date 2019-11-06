Ижевск победил в конкурсе «Здоровые города России»
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Ижевский проект «Вместе за здоровьем» выиграл в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения».
Целью конкурса является поиск лучших практик реализации проектов в области здорового питания, борьбы с зависимостями, активного долголетия, укрепления здоровья.
Ранее НСН сообщала, что участники медицинского форума «Развитие здравоохранения в России» обсудили вклад фармацевтической отрасли в активное долголетие россиян.