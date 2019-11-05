В ОНФ назвали российские города с лучшими дорогами

Самыми качественными в России признаны дороги в Тюмени, в то время как самыми безопасными — в Белгороде. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).

«Лучшие дороги, как в 2015 и 2017 годах, оказались в Тюмени. На втором месте расположился Белгород, на третьем — Барнаул... На последнем месте оказалась Калуга», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Белгород также занял первое место по доступности городской среды, в то время как Пермь и Тюмень заняли второе и третье места соответственно.

В ОНФ заявили, что для составления рейтинга были проанализированы качество и безопасность дорог в 55 регионах России.

В конце октября Росстат обнародовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям.

Лидерами были названы Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Ставропольский край.