В ОНФ назвали российские города с лучшими дорогами
- Виды Тюмени / © Павел Лисицын
- РИА Новости
«Лучшие дороги, как в 2015 и 2017 годах, оказались в Тюмени. На втором месте расположился Белгород, на третьем — Барнаул... На последнем месте оказалась Калуга», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Белгород также занял первое место по доступности городской среды, в то время как Пермь и Тюмень заняли второе и третье места соответственно.
В ОНФ заявили, что для составления рейтинга были проанализированы качество и безопасность дорог в 55 регионах России.
В конце октября Росстат обнародовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям.
Лидерами были названы Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Ставропольский край.