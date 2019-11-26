Путин 27 ноября примет участие в открытии автодороги М11

Президент России Владимир Путин в среду, 27 ноября, примет участие в открытии автодороги М11 Москва — Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что российский лидер также проведёт совещание по вопросу «О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации».

Новая платная дорога с четырёхполосным движением будет соответствовать категории IА. Максимальная разрешённая скорость — 110 км/ч, в дальнейшем её увеличат до 130 км/ч.

В сентябре стало известно об открытии движения по предпоследнему участку трассы М11.

Ранее директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение по восьмому участку скоростной автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург в конце ноября.