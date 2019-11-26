Ракетный комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство в декабре

В Минобороны России рассказали, что ракетный комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство в декабре.

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«Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года», — заявили в российском оборонном ведомстве. Ранее стало известно, что Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком. В конце сентября сообщалось, что полк противовоздушной обороны Северного флота, оснащённый зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле.