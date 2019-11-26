Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

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Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
  • РИА Новости

«Вот я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса». Вот буквально два дня назад», — заявил Путин в ходе телемоста на форуме «Проектория».

Российский лидер отметил, что у «Яндекса» есть интересные, масштабные проекты совместно с иностранными партнёрами.

«Наше (России. — RT) конкурентное преимущество — в математике», — цитирует РИА Новости Путина.

В середине ноября сообщалось, что совет директоров российской компании «Яндекс» рекомендовал принять поправки, направленные на изменение структуры корпоративного управления. Отмечается, что изменения, в частности, подразумевают создание специального фонда, которому передадут «золотую акцию» «Яндекса».

Уточняется, что обновлённая акция даст право выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках.

Выдвинутые фондом члены совета директоров также будут членами нового комитета по общественным интересам. Данный орган будет рассматривать ограниченный ряд вопросов, связанных с управлением компанией.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что создание Фонда общественных интересов в структуре управления «Яндекса» не согласовано с Кремлём, однако в администрации президента следят за корпоративными изменениями в компании.

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