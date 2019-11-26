В Роспотребнадзоре сообщили о результатах проверки незамерзающих жидкостей на рынке Москвы

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Эксперты Роспотребнадзора провели проверку незамерзающих жидкостей, которые имеются на рынке Москвы, сообщает Nation News.
В Роспотребнадзоре сообщили о результатах проверки незамерзающих жидкостей на рынке Москвы
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Согласно итогам исследования, большая часть продукции не соответствует нормам.

В ведомстве рассказали, что в ходе проверки были отобраны 375 проб «незамерзайки». Из проверяемых образцов 60% не соответствовали общим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам. В разных жидкостях специалисты обнаружили превышение количества метанола от 10 до 850 раз.

После проведенного исследования с продажи изъяли 72 тыс. литров опасной незамерзающей жидкости.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о возможности введения штрафов за недолив топлива.

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