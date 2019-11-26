Прокуратура возбудила дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана

Генеральная прокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в энергетической сфере Дагестана.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в предполагаемом мошенничестве были задействованы должностные лица Дагестанской энергосбытовой компании и Дагестанской сетевой компании, а также бывший оператор по обработке данных по физическому сектору.

По версии следствия, в 2017—2018 годах подозреваемые в преступлении, действуя в составе организованной группы, вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания приборов учёта, составляли незаконные акты безучётного потребления электрической энергии и скрывали потери электроэнергии при её транспортировке.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что данная преступная группа суммарно похитила более 15,7 млн рублей.

Ранее Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.

В ноябре следователи возбудили два уголовных дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.