Прокуратура возбудила дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана

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Генеральная прокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в энергетической сфере Дагестана.
Прокуратура возбудила дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в предполагаемом мошенничестве были задействованы должностные лица Дагестанской энергосбытовой компании и Дагестанской сетевой компании, а также бывший оператор по обработке данных по физическому сектору.

По версии следствия, в 2017—2018 годах подозреваемые в преступлении, действуя в составе организованной группы, вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания приборов учёта, составляли незаконные акты безучётного потребления электрической энергии и скрывали потери электроэнергии при её транспортировке.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что данная преступная группа суммарно похитила более 15,7 млн рублей.

Ранее Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.

В ноябре следователи возбудили два уголовных дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.

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