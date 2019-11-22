Экс-главу Чехова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве

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Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.
Экс-главу Чехова заключили под домашний арест по делу о мошенничестве
  • © Администрация городского округа Чехов

«Избрать обвиняемой Кононовой меру пресечения в виде заключения под домашний арест на 1 месяц и 7 суток, до 29 декабря», — цитирует РИА Новости судью Наталью Курышеву.

Ранее сообщалось о задержании экс-чиновницы

По версии следствия, в результате аферы районные власти лишились здания, кадастровая стоимость которого оценивается примерно в 7,3 млн рублей. Сыщики выяснили, что оно перешло к родственникам Кононовой.

В СК заявили, что обвиняемая дала признательные показания.

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