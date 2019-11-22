Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова
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«Материалы с требованием избрать Кононовой меру пресечения в виде домашнего ареста поступили в суд», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Ранее стало известно о задержании Кононовой по обвинению в мошенничестве.
Согласно данным следствия, в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества — здание кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей.
В СК заявили, что Кононова в ходе допроса дала признательные показания.
20 ноября суд в Калмыкии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы Элисты Вячеслава Намруева, которого подозревают в получении взятки.