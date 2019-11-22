Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехов Марину Кононову. Об этом сообщила пресс-служба Бабушкинского суда Москвы.

«Материалы с требованием избрать Кононовой меру пресечения в виде домашнего ареста поступили в суд», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее стало известно о задержании Кононовой по обвинению в мошенничестве.

Согласно данным следствия, в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества — здание кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей.

В СК заявили, что Кононова в ходе допроса дала признательные показания.

20 ноября суд в Калмыкии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы Элисты Вячеслава Намруева, которого подозревают в получении взятки.