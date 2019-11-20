Суд арестовал бывшего главу Элисты
- РИА Новости
Также суд отправил под домашний арест бывшего депутата элистинского горсобрания Игоря Мальмакова.
«На основании представленных в суд материалов уголовного дела, обосновывающих ходатайства об избрании меры пресечения, Вячеслав Намруев заключён под стражу, а в отношении Игоря Мальмакова судом принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в СК.
По данным ведомства, Намруев и Мальмаков подозреваются в получении взятки.
Ранее СК возбудил дело против бывшего главы Элисты по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.