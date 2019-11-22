Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

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Глава подмосковного Чехова задержана по обвинению в махинациях с государственной недвижимостью. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве
  • РИА Новости

«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.

Согласно данным следствия, из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества — здание кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей.

По словам Врадий, в ходе допроса обвиняемая дала признательные показания.

В середине октября сообщалось, что мэр Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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