В Росконтроле оценили качество кисломолочного напитка «Снежок»

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В Росконтроле провели исследование кисломолочного напитка «Снежок» с массовой долей жирности 2,5%, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Росконтроле оценили качество кисломолочного напитка «Снежок»
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

Специалисты оценили качество популярных российских брендов: «Кубанский молочник», «Простоквашино», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «Весёлый молочник», «Домик в деревне», «Козельские разные полезности».

Превышение массовой доли углеводов обнаружили у образцов «Кубанский молочник», «Из Вологды/Вологжанка», «Весёлый молочник» и «Козельские разные полезности».

Продукция «Простоквашино» и «Весёлого молочника» не соответствовала указанным на упаковках данным по содержанию белка.

При этом проблем с безопасностью специалисты не выявили. Бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, сальмонеллы и листерии не обнаружены, а содержание дрожжей и плесеней — в пределах допустимого.

Ни один образец не был внесён в чёрный список.

В перечень товаров с замечаниями отправили «Простоквашино», «Весёлый молочник» и «Козельские разные полезности». Рекомендованы к покупке товары марок «Кубанский молочник», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка» и «Домик в деревне».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты Росконтроля проверили колбасу «Краковская»

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