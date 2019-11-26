В Росконтроле оценили качество кисломолочного напитка «Снежок»
- РИА Новости
- © Денис Абрамов
Специалисты оценили качество популярных российских брендов: «Кубанский молочник», «Простоквашино», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «Весёлый молочник», «Домик в деревне», «Козельские разные полезности».
Превышение массовой доли углеводов обнаружили у образцов «Кубанский молочник», «Из Вологды/Вологжанка», «Весёлый молочник» и «Козельские разные полезности».
Продукция «Простоквашино» и «Весёлого молочника» не соответствовала указанным на упаковках данным по содержанию белка.
При этом проблем с безопасностью специалисты не выявили. Бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, сальмонеллы и листерии не обнаружены, а содержание дрожжей и плесеней — в пределах допустимого.
Ни один образец не был внесён в чёрный список.
В перечень товаров с замечаниями отправили «Простоквашино», «Весёлый молочник» и «Козельские разные полезности». Рекомендованы к покупке товары марок «Кубанский молочник», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка» и «Домик в деревне».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты Росконтроля проверили колбасу «Краковская».