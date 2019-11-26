В Волгоградской области произошёл пожар на складе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.
Уточняется, что складское помещение горит в селе Орловка.
«В селе Орловка происходит горение складского помещения размером 50х60 квадратных метров с лакокрасочными материалами. В настоящее время происходит тушение», — сказал собеседник.
Отмечается, что площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
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