В Волгоградской области произошёл пожар на складе

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В МЧС заявили о возгорании на складе с лакокрасочными материалами в Городищенском районе Волгоградской области.
В Волгоградской области произошёл пожар на складе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

Уточняется, что складское помещение горит в селе Орловка.

«В селе Орловка происходит горение складского помещения размером 50х60 квадратных метров с лакокрасочными материалами. В настоящее время происходит тушение», — сказал собеседник.

Отмечается, что площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.

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