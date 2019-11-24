В Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе

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В городе Кулебаки Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе. Об этом сообщили в региональном МЧС России.
В Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе
  • РИА Новости

«В городе Кулебаки по адресу улица Войкова, дом 3/21 произошёл пожар на складе для хранения продуктов», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Площадь возгорания составила 800 кв. м.

В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

«Идёт проливка. Погибших и пострадавших нет, на момент возгорания людей на складе не было», — уточнили в МЧС.

Ранее 300 человек были эвакуированы с центрального рынка Владикавказа после возгорания крыши павильона.

В июне URA.RU передавало, что из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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