В Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе
- РИА Новости
«В городе Кулебаки по адресу улица Войкова, дом 3/21 произошёл пожар на складе для хранения продуктов», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
Площадь возгорания составила 800 кв. м.
В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
«Идёт проливка. Погибших и пострадавших нет, на момент возгорания людей на складе не было», — уточнили в МЧС.
Ранее 300 человек были эвакуированы с центрального рынка Владикавказа после возгорания крыши павильона.
В июне URA.RU передавало, что из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.