На центральном рынке Владикавказа произошёл пожар
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«В 14:10 поступил вызов на центральный рынок. По приезде обнаружено горение кровли павильона из-за короткого замыкания силового кабеля. Площадь горения составила 2 кв. м», — указывается в заявлении.
Отмечается, что пожарным удалось оперативно потушить возгорание.
«Эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет. Рынок продолжает работать», — добавили в ведомстве.
Ранее на северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе.
В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.