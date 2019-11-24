На центральном рынке Владикавказа произошёл пожар

В МЧС сообщили, что во Владикавказе на центральном рынке загорелась крыша павильона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В 14:10 поступил вызов на центральный рынок. По приезде обнаружено горение кровли павильона из-за короткого замыкания силового кабеля. Площадь горения составила 2 кв. м», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пожарным удалось оперативно потушить возгорание.

«Эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет. Рынок продолжает работать», — добавили в ведомстве.

Ранее на северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.