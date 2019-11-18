На северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе

На северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова произошло возгорание на территории склада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было подтверждено открытое горение в складском помещении», — заявили в МЧС.

Информации о пострадавших в спасательное ведомство не поступало.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС, существует угроза перехода огня на соседние здания.

По данным источника агентства, площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. Отмечается, что на месте ЧП происходят взрывы газового оборудования, а внутри помещения горят автомобили.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.