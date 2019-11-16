Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме в Кисловодске

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о ликвидации пожара на крыше пятиэтажного дома в Кисловодске.
Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме в Кисловодске
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Возгорание уже ликвидировано, люди возвращаются домой. Пострадавших нет, это самое главное. Сейчас на месте работают представители городской администрации. Оценивается состояние повреждённых в результате пожара квартир», — написал он.

Вместе с этим Владимиров уточнил, что из пяти подъездов два пока остаются без газа и света. Ожидается, что всё должно быть подключено 17 ноября в первой половине дня.

«Пункты временного размещения подготовлены — на тот случай, если в них появится необходимость. Держим ситуацию на контроле», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 800 кв. м, из здания эвакуировали 30 человек, в том числе восемь детей.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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