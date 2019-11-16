В Кисловодске произошёл крупный пожар в пятиэтажном доме

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В Ставропольском крае в городе Кисловодске загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 800 кв. м, из здания эвакуировали 30 человек, в том числе восемь детей.
В Кисловодске произошёл крупный пожар в пятиэтажном доме
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУ МЧС по региону Олега Дегтярёва. 

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 800 квадратных метров», — сообщил он.

В результате ЧП никто не пострадал. 

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Дегтярёва, в 18:31 мск удалось ликвидировать открытое горение в пятиэтажном доме в Кисловодске.

Ранее в результате пожара в жилом доме в Москве погиб ребёнок.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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