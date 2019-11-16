В Кисловодске произошёл крупный пожар в пятиэтажном доме
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУ МЧС по региону Олега Дегтярёва.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 800 квадратных метров», — сообщил он.
В результате ЧП никто не пострадал.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Дегтярёва, в 18:31 мск удалось ликвидировать открытое горение в пятиэтажном доме в Кисловодске.
Ранее в результате пожара в жилом доме в Москве погиб ребёнок.
В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.