В Ростовской области произошёл пожар на рынке

На рынке в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС

«Площадь — 1,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару присвоен второй из четырёх возможных ранг сложности.

Согласно имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как уточняет МЧС, пожар начался в двухэтажном павильоне на территории рынка «Атлант».

Ранее на северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.