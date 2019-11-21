В Ростовской области произошёл пожар на рынке
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС
«Площадь — 1,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожару присвоен второй из четырёх возможных ранг сложности.
Согласно имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как уточняет МЧС, пожар начался в двухэтажном павильоне на территории рынка «Атлант».
Ранее на северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе.
В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.