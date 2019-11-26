По факту ДТП с пятью погибшими в Приамурье возбудили дело

Управление МВД по Амурской области заявило о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с пятью погибшими, которое произошло в Белогорском районе.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Следственным подразделением МО МВД России «Белогорский» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что правоохранительные органы просят откликнуться очевидцев данного ДТП, а также предоставить записи происшествия с видеорегистраторов, если такие кадры у кого-то есть.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье.

В сентябре URA.RU сообщало, что в ДТП с автобусом в Челябинской области погиб один человек, ещё пять пострадали.