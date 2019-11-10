В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае

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В ГУМВД по Красноярскому краю рассказали подробности столкновения микроавтобуса с грузовиком, в результате которого погибли два человека.

Как сообщается на сайте ведомства, микроавтобус врезался в грузовик около светофора.

«Ночью на 233 км автодороги Р-257 «Енисей» водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в Абакан, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении», — указывается в заявлении.

Уточняется, что погибшими в ДТП являются водитель и пассажир микроавтобуса. Также, согласно обновлённым данным, число пострадавших в инциденте увеличилось до девяти.

Ранее сообщалось, что в Новосёловском районе Красноярского края в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека и ещё восемь пострадали.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

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