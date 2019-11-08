В ДТП с маршруткой под Волгоградом пострадали четыре человека

Короткая ссылка
В городе Волжский Волгоградской области в результате ДТП с маршруткой пострадали четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

«По предварительным данным, пострадали водители легковых автомобилей и по одному их пассажиру», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, инцидент произошёл днём в пятницу, 8 ноября, в районе посёлка Металлург Волжского в результате выезда автомобиля Daewoo Nexia на встречную полосу.

Водитель Daewoo Nexia столкнулся с Ford Focus, в который затем врезалось следовавшее за ним маршрутное такси «Газель».

Ранее при столкновении с припаркованным грузовиком в Волгограде в маршрутке пострадали шесть человек.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить