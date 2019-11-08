В ДТП с маршруткой под Волгоградом пострадали четыре человека

В городе Волжский Волгоградской области в результате ДТП с маршруткой пострадали четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

«По предварительным данным, пострадали водители легковых автомобилей и по одному их пассажиру», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, инцидент произошёл днём в пятницу, 8 ноября, в районе посёлка Металлург Волжского в результате выезда автомобиля Daewoo Nexia на встречную полосу.

Водитель Daewoo Nexia столкнулся с Ford Focus, в который затем врезалось следовавшее за ним маршрутное такси «Газель».

Ранее при столкновении с припаркованным грузовиком в Волгограде в маршрутке пострадали шесть человек.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.