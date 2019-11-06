В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадали шесть человек
- РИА Новости
«По предварительным данным, около 8:00 46-летний водитель, управляя автомашиной «Газель», двигаясь по ул. Шкирятова, совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль Freightliner. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении регионального ГУМВД.
На месте работают наряды ДПС и следственная группа.
Ранее стало известно, что в Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком.