В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадали шесть человек

При столкновении с припаркованным грузовиком в Волгограде в маршрутке пострадали шесть человек.

«По предварительным данным, около 8:00 46-летний водитель, управляя автомашиной «Газель», двигаясь по ул. Шкирятова, совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль Freightliner. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении регионального ГУМВД.

На месте работают наряды ДПС и следственная группа.

Ранее стало известно, что в Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком.