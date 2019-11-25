Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

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Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье.
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
  • © УМВД России по Амурской области

Об этом сообщает региональное отделение МВД.

По данным правоохранительных органов, автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina столкнулись на автодороге в Белогорском районе примерно в 05:25 мск.

«Предварительно, в результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции», — указывается в заявлении.

В настоящий момент выясняются все причины и обстоятельства аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с участием грузовика в Свердловской области погибли три человека.

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