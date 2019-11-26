Российские военные оказали помощь мирным жителям Пальмиры

Российские военные оказали медицинскую и гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры.

Об этом сообщил представитель командования группировки войск России в САР Алексей Иванов.

«Сегодня представители вооруженных сил России оказывают необходимую гуманитарную помощь... (Оказана) медицинская помощь тем, кому она тут необходима», — приводит РИА Новости его слова.

Также офицеры российского центра по примерению враждующих сторон доставили в город 2,5 тонны продуктовых наборов, в состав которых входят рис, мука, сахар, чай, сгущенное молоко.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили гумпомощь в сирийский город Хасеке.